Польські компанії доставили в Україну понад 700 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктур — Finance.ua

Польські компанії доставили в Україну понад 700 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктур Сьогодні 17:21 — Енергетика

Польські компанії надали понад 700 тонн обладнання та матеріалів для відновлення української енергетичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики за результатами засідання українсько-польської робочої групи з енергетики.

«За матеріально-технічної підтримки Урядового агентства стратегічних резервів Польщі (RARS) та сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії польські компанії доставили в Україну понад 700 тонн електрообладнання та матеріалів, зокрема трансформатори, генератори, силові кабелі тощо», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у ході засідання учасники обговорили питання співпраці у сфері електроенергетики, нафтогазовій галузі, атомній енергетиці, зеленій енергетиці та енергоефективності. Зокрема, йшлося про виконання Меморандуму про наміри співпраці в сфері енергетики з метою підвищення енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європі та відмови від поставок російських енергоресурсів, який був підписаний влітку профільними міністрами Польщі та України.

Одним із пріоритетних інтересів у співпраці між Польщею та Україною у Міненерго назвали розвиток торгівлі електроенергією та відновлення інфраструктури для її передачі. Зокрема, мова йде про відновлення транскордонної лінії електропередачі Хмельницький — Жешув.

Обговорювалося також транскордонне співробітництво в нафтогазовому секторі: проєкт будівництва нафтопроводу Броди-Адамово, налагодження співпраці з нафтопереробки.

Окремо сторони обговорили потребу координувати та посилювати зусилля у протистоянні росії в сфері ядерних технологій.

Як повідомлялося, Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням. Всього з початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.

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