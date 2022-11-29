Польські компанії доставили в Україну понад 700 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктур — Finance.ua

Польські компанії доставили в Україну понад 700 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктур
Польські компанії надали понад 700 тонн обладнання та матеріалів для відновлення української енергетичної інфраструктури.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики за результатами засідання українсько-польської робочої групи з енергетики.
«За матеріально-технічної підтримки Урядового агентства стратегічних резервів Польщі (RARS) та сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії польські компанії доставили в Україну понад 700 тонн електрообладнання та матеріалів, зокрема трансформатори, генератори, силові кабелі тощо», — йдеться у повідомленні.
Крім того, у ході засідання учасники обговорили питання співпраці у сфері електроенергетики, нафтогазовій галузі, атомній енергетиці, зеленій енергетиці та енергоефективності. Зокрема, йшлося про виконання Меморандуму про наміри співпраці в сфері енергетики з метою підвищення енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європі та відмови від поставок російських енергоресурсів, який був підписаний влітку профільними міністрами Польщі та України.
Одним із пріоритетних інтересів у співпраці між Польщею та Україною у Міненерго назвали розвиток торгівлі електроенергією та відновлення інфраструктури для її передачі. Зокрема, мова йде про відновлення транскордонної лінії електропередачі Хмельницький — Жешув.
Обговорювалося також транскордонне співробітництво в нафтогазовому секторі: проєкт будівництва нафтопроводу Броди-Адамово, налагодження співпраці з нафтопереробки.
Окремо сторони обговорили потребу координувати та посилювати зусилля у протистоянні росії в сфері ядерних технологій.
Як повідомлялося, Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням. Всього з початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.
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