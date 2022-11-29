Польські компанії доставили в Україну понад 700 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктур — Finance.ua
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Польські компанії доставили в Україну понад 700 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктур

Енергетика
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Польські компанії надали понад 700 тонн обладнання та матеріалів для відновлення української енергетичної інфраструктури.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики за результатами засідання українсько-польської робочої групи з енергетики.
«За матеріально-технічної підтримки Урядового агентства стратегічних резервів Польщі (RARS) та сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії польські компанії доставили в Україну понад 700 тонн електрообладнання та матеріалів, зокрема трансформатори, генератори, силові кабелі тощо», — йдеться у повідомленні.
Крім того, у ході засідання учасники обговорили питання співпраці у сфері електроенергетики, нафтогазовій галузі, атомній енергетиці, зеленій енергетиці та енергоефективності. Зокрема, йшлося про виконання Меморандуму про наміри співпраці в сфері енергетики з метою підвищення енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європі та відмови від поставок російських енергоресурсів, який був підписаний влітку профільними міністрами Польщі та України.
Одним із пріоритетних інтересів у співпраці між Польщею та Україною у Міненерго назвали розвиток торгівлі електроенергією та відновлення інфраструктури для її передачі. Зокрема, мова йде про відновлення транскордонної лінії електропередачі Хмельницький — Жешув.
Обговорювалося також транскордонне співробітництво в нафтогазовому секторі: проєкт будівництва нафтопроводу Броди-Адамово, налагодження співпраці з нафтопереробки.
Окремо сторони обговорили потребу координувати та посилювати зусилля у протистоянні росії в сфері ядерних технологій.
Як повідомлялося, Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням. Всього з початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.
За матеріалами:
Укрінформ
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