Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску, у чергах — 450 вантажівок — Finance.ua
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Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску, у чергах — 450 вантажівок

Казна та Політика
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Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів».
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.
«Продовжується блокування трьох напрямків — „Рава-Руська“, „Ягодин“ та „Угринів“. Сукупно в чергах стоять 450 вантажівок», — сказав Демченко.
Він зазначив, що пункт пропуску «Ягодин» є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200−1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.
Речник зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається у напрямку пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині». На першому очікує 700 вантажівок станом на ранок і близько 600 — навпроти «Шегині».
Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту та вантажів з гуманітарною допомогою.
Як повідомлялося, 28 березня відбулась міжурядова зустріч України та Польщі, на якій сторони представили спільну позицію щодо розблокування кордону.
За матеріалами:
Укрінформ
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