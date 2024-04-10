Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску, у чергах — 450 вантажівок Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів».

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Продовжується блокування трьох напрямків — „Рава-Руська“, „Ягодин“ та „Угринів“. Сукупно в чергах стоять 450 вантажівок», — сказав Демченко.

Він зазначив, що пункт пропуску «Ягодин» є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200−1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

Речник зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається у напрямку пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині». На першому очікує 700 вантажівок станом на ранок і близько 600 — навпроти «Шегині».

Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту та вантажів з гуманітарною допомогою.

Як повідомлялося, 28 березня відбулась міжурядова зустріч України та Польщі, на якій сторони представили спільну позицію щодо розблокування кордону.

Укрінформ За матеріалами:

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