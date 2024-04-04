Польські фермери блокують три напрямки, вантажівки з України не випускають, — ДПСУ — Finance.ua
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Польські фермери блокують три напрямки, вантажівки з України не випускають, — ДПСУ

Казна та Політика
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Польські фермери блокують три напрямки, вантажівки з України не випускають, — ДПСУ
Польські фермери блокують три напрямки, вантажівки з України не випускають, — ДПСУ
Польські фермери блокують три напрямки на кордоні з Україною. Вантажівки на в'їзд у Польщу практично не пропускають.
Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
«Продовжується блокування саме трьох напрямків „Рава-Руська“, „Ягодин“ та „Угринів“. І фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину», — сказав речник.
Демченко зазначив, що пункт пропуску «Ягодин» є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні України та Польщі. Він може пропустити 1200−1400 вантажівок за добу. Але за минулу добу у бік України приїхало лише 70 вантажних авто.
За його словами, станом на ранок 4 квітня на заблокованих пунктах пропуску у чергах стоять близько 400 вантажівок.
Також є черги на розблокованих КПП. У «Краківці» 500 вантажівок стоять у черзі, у «Шегинях» — 450. Рух на цих напрямках інтенсивний, але через блокування інших пунктів пропуску є черги.
Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.
Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Хоча протестувальники погрожують, що скоро відновлять блокаду на деяких КПП

Як в Польщі бачать зупинення транзиту української агропродукції з 1 квітня

За матеріалами:
РБК-Україна
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