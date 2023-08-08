Польська залізнична компанія планує запустити нові потяги до України — Finance.ua

Польська залізнична компанія планує запустити нові потяги до України
Приватна польська залізнична компанія SKPL Cargo заявила про готовність запустити рейси від Сяніка до прикордонного міста Кросценко і далі до Хирова в Україні.
Про це повідомляє Rynek Kolejowy.
Свою пропозицію вона подала до державного управління залізничного транспорту.
«Останній раз регіональні потяги з Сяніка до Хирова курсували в 2010 році. Потім керівництво регіональних перевезень їх призупинило, бо вагони дуже нищилися контрабандистами та прикордонниками, які шукали контрабанду. Зараз у SKPL є ідея відновити курсування поїздів в Україну», — зазначено у повідомленні.
В управління залізничного транспорту Польщі наголосили, що в середині червня отримали заявку від SKPL Cargo на запуск пасажирського комерційного сполучення Сянік — прикордонний пункт Кросценко — Сянік, «у межах сполучення міжнародного маршруту Сянік — Хирів — Сянік».
За даними відомства, SKPL заявила про готовність запустити три щоденні пари транскордонних поїздів з 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року. Термін подання заявок на дослідження економічної рівноваги становить один місяць.
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Як пише Rynek Kolejowy, зараз SKPL курсує на лінії 108 від Сяніка до кордону з Україною. Перевезення здійснює Polregio тричі на день до станції Устрики Долішні. Оператор має досвід роботи на цій лінії, маршрут мали б продовжити на 10 кілометрів до Кросценка. Сполучення потягів з Хировом відкрило б новий міжнародний коридор, який дозволив би українцям з Карпатського регіону легко потрапити до Польщі, зазначає видання.
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