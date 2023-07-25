Нові правила для водіїв у Польщі — Finance.ua

Нові правила для водіїв у Польщі Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Нові правила для водіїв у Польщі

Починаючи з липня у Польщі набули чинності нові правила для водіїв, які стосуються не лише зміни загальних положень дорожнього руху, а й підвищення штрафів та нової системи накопичення штрафних балів. За що водіїв у Польщі можуть оштрафувати та на скільки — читайте далі в матеріалі.

Підвищення штрафів у Польщі

Нещодавно у Польщі відбулося підвищення мінімальної заробітної плати, а у зв’язку з цим підвищились й штрафи за відсутність страхування відповідальності перед третіми особами.

Зазначається, що відтепер водії легкових автомобілів, які запізнилися з покупкою поліса, можуть отримати штраф у сумі від 1 440 до 7 200 злотих у залежності від протермінованості полісу.

Водії вантажних автомобілів платитимуть ще більше, а саме від 2 160 до 10 800 злотих.

Штрафи за відсутність декларації

Відтепер ті водії, які запізнилися з подачею декларації РСС-3, будуть платити підвищені штрафи. РСС-3 — це декларація, за допомогою якої відповідна служба може вирахувати податок по громадянсько-правовим угодам.

З липня штрафи за несвоєчасну подачу декларації становитимуть від 360 до 72 000 злотих.

Зменшення терміну дії штрафних балів

Згідно з законами Польщі, у водіїв, які перевищили встановлену законодавством кількість штрафних балів, вилучають водійське посвідчення.

Наступне нововведення є більш позитивним для водіїв. Раніше списання штрафних балів відбувалося раз на 2 роки, але тепер, згідно з новими правилами, ануляція штрафних балів буде відбуватися кожного року.

Заборона на обгін

Починаючи з 1 липня на польських дорогах вводиться нове правило щодо обгону вантажними автомобілями категорій N2 та N3 інших автомобілів на автомагістралі.

Відтепер водії автомобілів вищевказаних категорій мають триматися правої смуги руху. Проте виключенням є ситуація, коли вантажний автомобіль наближається до транспортного засобу, який рухається зі швидкістю, яка є набагато меншою за встановлену межу швидкості для транспортних засобів категорії N2 та N3.

Скасування плати за проїзд по автомагістралі

Також з липня відбудеться скасування оплати за проїзд наступними автомагістралями:

● автомагістраль А2 від Коніна до Стрикува;

● автомагістраль А4 від Вроцлава до Глівіце.

Також у вихідні дні буде скасована оплата за проїзд автомагістраллю А1 Торунь — Гданськ. Зазначається що у будні дні проїзд цією дорогою коштує 29,90 злотих.

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