Українці взяли у звичку проводити вікенд у Польщі - Держприкордонслужба — Finance.ua
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Українці взяли у звичку проводити вікенд у Польщі - Держприкордонслужба

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Українці взяли у звичку проводити вікенд у Польщі - Держприкордонслужба
Українці взяли у звичку проводити вікенд у Польщі - Держприкордонслужба
Держприкордонслужба заявляє про значне зростання потоку громадян, які перетинають кордон України, при цьому більша частина пасажиропотоку припадає на Польщу, і зростає він з п’ятниці по понеділок.
Це випливає з інформації Держприкордонслужби щодо роботи пунктів пропуску.
«Більш ніж половина пасажиропотоку припадає на українсько-польську ділянку кордону, особливо кількість охочих перетнути кордон зростає з п’ятниці по понеділок. Через це перед пунктами пропуску можуть виникати накопичення людей та транспорту», — йдеться в повідомленні.
При цьому в Держприкордонслужбі відзначають тенденцію значного зростання потоку громадян, які перетинають кордон України.
«У липні Держприкордонслужбою оформлено пропуск через кордон з країнами ЄС та Молдовою понад 3,8 млн осіб. Для порівняння, цей показник на близько 1 мільйон осіб вищий, ніж у травні», — повідомляють прикордонники.
Частка наших співвітчизників серед осіб, які перетинають кордон, складає понад 85%. Переважно це жінки, діти, літні люди.
За матеріалами:
Економічна Правда
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