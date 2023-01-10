Польська залізнична компанія PKP Intercity підвищує ціни на квитки — Finance.ua
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Польська залізнична компанія PKP Intercity підвищує ціни на квитки

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Польська залізнична компанія PKP Intercity підвищує ціни на квитки
Польська залізнична компанія PKP Intercity підвищує ціни на квитки
Уже цього тижня пасажири, які користуються потягами польської компанії PKP Intercity, платитимуть більше. Ціни на квитки зростуть від 10% до 20%. Здорожчення вартості проїзду залежатиме від типу поїзда, пише Szczecinek.
Так, із завтрашнього дня, 11 січня, польська державний залізнична компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях, підвищить ціни на квитки. Для жителів і гостей Польщі подорожі потягами стануть дорожчими у середньому на 17,8%.
У компанії аргументують такий крок зростанням ціни на електроенергію, а також зростанням інфляції. До слова, на 17,8% зростуть у ціні квитки категорії EIP (Express InterCity Premium), на 17,4% — для категорії EIC (Express InterCity) і на 11,8% подорожчає дорога у потязі категорії TLK/IC.
Відтак, тепер за квиток із Варшави до Кракова доведеться віддати 200 злотих, а не 169 злотих, як це було до здорожчення.
На думку представника фонду ProKolej Якуба Маєвського, підвищення цін є непропорційно високим. Поява на ринку конкуренції могла б призвести до заморожування цін або навіть до їх зниження.
«Уряд має інструменти та можливості знизити ціни на перевезення, проте політики більше зацікавлені в будівництві нових доріг», — вважає Маєвський.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Телеканал 24
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