Польська Unimot інвестує $100 тис. у виробництво дронів за участі України — Finance.ua

Польська Unimot інвестує $100 тис. у виробництво дронів за участі України Вчора 17:45 — Фондовий ринок

За даними компанії, обсяг стартових інвестицій Unimot становитиме 400 тис. злотих (близько $100 тис.), що забезпечить їй 40% у статутному капіталі PZL Defence. Проєкт реалізується у партнерстві з PZL Sędziszów — досвідченим виробником компонентів для оборонної промисловості, а також українським партнером, який має практичний бойовий досвід, здобутий в умовах війни.

PZL Defence була заснована 21 липня 2025 року й наразі перебуває на стадії реєстрації. 24 липня 2025 року Unimot підписала меморандум про взаєморозуміння з PZL Sędziszów та PZL Defence, в якому сторони заявили про намір стратегічної співпраці у сфері передових оборонних технологій. Згідно з домовленістю, після завершення реєстрації Unimot отримає 40% акцій нової компанії за 400 тис. злотих. Початкова структура капіталу також передбачає 10% для PZL Sędziszów і 50% — для українського партнера.

Після завершення інвестиційного етапу та отримання необхідних дозволів PZL Defence планує спочатку налагодити виробництво цивільних дронів, а згодом — перейти до випуску військових БПЛА та антидронових систем для захисту критичної інфраструктури.

«Ми бачимо, як зростає значення безпілотних технологій для регіональної безпеки. Тому хочемо долучитися до проєкту, який поєднує польські інженерні ресурси з унікальним досвідом наших українських партнерів, перевіреним не на полігоні, а в реальних бойових умовах», — зазначив Адам Сікорський, голова правління Unimot.

PZL Sędziszów (Polskie Zakłady Lotnicze) внесе у проєкт свій досвід у сфері точного машинобудування, а також надасть доступ до нових виробничих потужностей, лабораторій і технологічної бази. Завод має понад 85-річну історію та вже виготовляє фільтри для бронетехніки Rosomak і гелікоптерів Leonardo за ліцензією для оборонного сектора.

Команду PZL Defence формують фахівці з Польщі та України, включно з експертами, які мають військовий і промисловий досвід. У перспективі планується створення центру досліджень і розробок (R&D), який займатиметься проєктуванням розвідувальних та ударних дронів, барражуючих боєприпасів і систем нейтралізації БПЛА.

Проєкт PZL Defence є відповіддю на трансформацію сучасного поля бою. З 2022 року росія застосувала проти України понад 28 тис. дронів Shahed, і за даними української розвідки, найближчим часом ця кількість може зрости до 500 дронів за ніч. Це доводить, що антидронові технології стають критично важливими в сучасній обороні та наступі.

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