Польська сторона остаточно розблокувала всі пункти пропуску на кордоні з Україною — Finance.ua

Польська сторона остаточно розблокувала всі пункти пропуску на кордоні з Україною
У пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне» поновився рух вантажівок. 29 квітня після 10 ранку польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
«Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі», — наголосили у ДПСУ.
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Водночас, за наявною інформацією, на в'їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.
На цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою, додали у ДПСУ.
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