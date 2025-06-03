Польська податкова взялася за орендодавців: як їх перевірятимуть — Finance.ua
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Польська податкова взялася за орендодавців: як їх перевірятимуть

Світ
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Польська податкова взялася за орендодавців: як їх перевірятимуть
Польська податкова взялася за орендодавців: як їх перевірятимуть
За даними Мінфіну, 25% тих, хто здає житло в оренду, не повідомляють про свої доходи податкову. Штучний інтелект допомагатиме податківцям відстежувати недобросовісних орендодавців, скануючи банківські рахунки та профілі в соціальних мережах.
Про це пише «Dziennik Gazeta Prawna», повідомляє видання inPoland.
  • Податкова інспекція посилює перевірки нерухомості. За допомогою сучасних алгоритмів та даних з інтернету податківці перевірятимуть власників квартир, які не повідомили податкову про здачу нерухомості в оренду.
  • Штучний інтелект порівнюватиме дані з реклами, розміщеної на таких порталах, як OLX, Otodom і Airbnb, з історією податкових декларацій і банківських переказів.
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Податківців можуть зацікавити призначення переказу, які містять такі фрази, як «оренда» чи «плата за квартиру». Приводом для перевірки також може стати згадка про пошук винаймачів або розміщене в соцмережі фото нової квартири.
Дані польського Мінфіну свідчать, що чверть власників зйомної нерухомості не повідомляють податкову адміністрацію про доходи від оренди. За це можна отримати штраф до 30 тис. злотих.
Польське законодавство говорить, що умова про оренду житла може бути підтверджена як письмово, так і усно, якщо вона не триває довше року. Однак усні домовленості можуть бути проблематичними, особливо якщо між сторонами виникає конфлікт.
Навіть якщо орендодавець здає своє житло за усним договором, все рівно потрібно повідомити податкову адміністрацію. Власник нерухомості, який здаї її в оренду, може сплачувати фіксований податок на зареєстрований дохід — 8,5% для доходу до 100 000 злотих на рік або 12,5% для надлишку понад цей ліміт.

Скільки коштує оренда житла у Польщі

Згідно з аналітичним звітом Profee, вартість оренди житла у польських містах станом на 2025 рік така:

Варшава

  • 1-кімнатна квартира в центрі: 4 240 zł;
  • 3-кім. в центрі: 7 770 zł;
  • 1-кім. за межами центру: 3 330 zł;
  • 3-кім. за межами центру: 5 640 zł.

Вроцлав

  • 1-кім. в центрі: 3 400 zł;
  • 3-кім. в центрі: 5 480 zł;
  • 1-кім. за межами центру: 2 630 zł;
  • 3-кім. за межами центру: 4 270 zł.

Гданськ

  • 1-кім. в центрі: 3 260 zł;
  • 3-кім. в центрі: 5 020 zł;
  • 1-кім. за межами центру: 2 630 zł;
  • 3-кім. за межами центру: 3 730 zł.

Де шукати житло в Польщі

Оголошення про оренду кжитла у Польщі можна знайти на різних польських сайтах оголошень, зокрема:
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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