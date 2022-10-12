Показники ринку праці США "штовхають" ринки вниз? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Показники ринку праці США "штовхають" ринки вниз? Вчора 11:23 — Валюта

У п’ятницю вийшов звіт щодо ринку праці в США, який «поховав» будь-які надії гравців на лібералізм від ФРС у найближчій перспективі. Чисельність безробітних у вересні скоротилася на 261 тис. — до 5,75 млн. осіб, а кількість зайнятих збільшилася на 204 тис. — до 158,9 млн. Безробіття впало до 3,5% з 3,7%. Цей показник, незважаючи на рецесію, знаходиться на мінімальному рівні за останні 50 років. А значить, ще одному підйому ставки, швидше за все, на 0,75% у листопаді — бути. І це, мабуть, не межа. Ще одне можливе підвищення очікується у грудні. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Безробіття у США (%). Джерело: tradingeconomics.com

ФРС продовжує вилучати надмірну доларову ліквідність із системи. За підсумками вересня, баланс ФРС опустився нижче за рівні початку поточного року. На 4 жовтня він дорівнював 8,759 трлн доларів США проти 8,765 трлн на 4 січня цього року. З моменту старту програми кількісного посилення ФРС вже вилучила близько 175 млрд. доларів США. Це поки що менше запланованого, але все-таки не можна звинуватити регулятора в тому, що він не скорочує свій баланс.

Баланс ФРС США (млрд USD). Джерело: tradingeconomics.com

ФРС зможе вивести з балансу більше 500 млрд доларів США до кінця року. І, природно, «упустить» фондові індекси ще нижче. Ринок боргу перебуває у вкрай небезпечному становищі, наслідки якого впливають на глобальну фінансову систему. Розпродаж облігацій триває, криві дохідності перебувають у інверсії, хоч і всі, оскільки ключові, у яких грунтується ФРС, ще позитивної зоні. Глобальна вартість світових облігацій втратила при цьому ще 696 млрд. доларів США за останній тиждень (в основному через дані про зайнятість у США). Все це говорить про те, що Федрезерв не досяг достатнього прогресу в «охолодженні» економіки у своїх спробах «приборкати» інфляцію.

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