Пограбували відділення Держспецзв'язку на 90 млн гривень — Finance.ua
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Пограбували відділення Держспецзв'язку на 90 млн гривень

Кримінал
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Державне бюро розслідувань викрило злочинне угрупування яке, скориставшись воєнним часом, пограбувало одне із київських відділень Держспецзв’язку на 90 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні ДБР.
Група осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня поточного року, скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, проникла до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму близько 90 мільйонів гривень.
В результаті змістовних та чітко спланованих оперативно-слідчих заходів ДБР встановило усіх учасників злочинної організації. Наразі троє осіб затримано. Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання фігурантів та осіб, які також можуть бути причетні до крадіжки.
Під час слідчих дій у фігурантів виявлено та вилучено готівку, близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, перстні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.
Затримані підозрюються у таємному викраденні чужого майна (крадіжці) у великих розмірах, поєднаному з проникненням в інше приміщення, вчиненному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами:
Finance.ua
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