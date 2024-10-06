Похолодання на ринку нових авто в Україні: попит знизився на 30% — Finance.ua
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Похолодання на ринку нових авто в Україні: попит знизився на 30%

Технології&Авто
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Похолодання на ринку нових авто в Україні: попит знизився на 30%
Похолодання на ринку нових авто в Україні: попит знизився на 30%
У вересні українці придбали 5700 нових легкових автомобілів, що на 30% менше в порівнянні із серпнем.
Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Що вплинуло на високі продажі у серпні

Сплеск попиту в серпні був викликаний чутками про можливе підвищення податків на першу реєстрацію автівок.

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Проти вересня 2023 року попит на нові авто залишився практично без змін, зростання становило лише 0,1%.

Лідери продажів

Лідером продажів залишається японська Toyota з 840 зареєстрованими авто за місяць. Проте в річному вимірі вересневі продажі нових автомобілів знизилися на 13%.
Renault посіла друге місце з 541 проданим авто, що на 21% більше, ніж торік.

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У трійку лідерів також потрапила Skoda з 443 одиницями, що на 5% менше, ніж у 2023 році.
До першої п’ятірки входять BMW (433 авто, зниження на 12%) і Volkswagen (336 авто, падіння на 48%).
Бестселером вересня став Renault Duster із 504 реєстраціями.
Загалом за період із січня до вересня 2024 року, українці придбали 53 000 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, у серпні громадяни нашої країни придбали 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних машин віком до 5 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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