Поглиблення співпраці в енергетиці відповідає спільним інтересам України та США — Галущенко — Finance.ua
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Поглиблення співпраці в енергетиці відповідає спільним інтересам України та США — Галущенко

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Поглиблення співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки у сфері енергетики є важливим напрямком співробітництва між країнами, що також дозволить посилити енергетичну безпеку європейського континенту.
На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час дискусії щодо ролі США в українській енергетиці, організованої Atlantic Council.
«Я впевнений, що енергетична сфера є ключовою для наших спільних інтересів», — акцентував очільник Міненерго під час свого виступу.
Герман Галущенко відзначив, що Україна і США вже мають суттєві результати співпраці в атомній енергетиці. Зокрема, завдяки співпраці українського «Енергоатому» з американською Westinghouse було зруйновано російську монополію на ринку палива для реакторів типу ВВР-440, а у співпраці з іншою американською компанією — Holtec — в Україні збудовано сховище для відпрацьованого ядерного палива. Також реалізовується двостороння співпраця у напрямку паливних збірок та розробки ММР.
Крім того, він відзначив перспективи поглиблення співпраці між країнами, зокрема в газовій галузі, та нагадав, що Україна має найбільші в Європі підземні газосховища, які можуть використовуватися для потреб регіону, значні поклади газу у надрах, а також інтерконектори, що з’єднують український газопровід з європейськими країнами.
Серед перспективних напрямків співпраці також — відновлювані джерела енергії та електроенергетика, особливо з огляду на інтеграцію України до європейських енергетичних ринків.
«Існує величезна можливість також стати великим гравцем на європейському ринку для експорту електроенергії з України до Європи. Це також питання енергетичної безпеки та надійності постачання — мати наш досвід щодо роботи системи під час атак», — додав очільник Міненерго.
Він нагадав, що з ЄС уже домовлено про повну інтеграцію українського ринку електроенергії з європейським. Це дозволить спростити транскордонну торгівлю електроенергією, збільшити надходження виробників електроенергії з відновлюваних джерел, а також запровадити нові послуги.
«Беззаперечно, співпраця між Сполученими Штатами та Україною є справді ключовим питанням для регіональної енергетичної безпеки в Європі», — резюмував Герман Галущенко.
За матеріалами:
Finance.ua
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