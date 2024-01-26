Погашення боргів балансуючого ринку електроенергії допоможе з ремонтом обладнання, — експерт Сьогодні 09:14

Для проведення ремонтної кампанії пошкодженого окупантами обладнання потрібно вирішити проблеми на балансуючому ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника департаменту енергоринку державної компанії «Центренерго» Валерія Людмирського.

Він наголосив, що на балансуючому ринку електроенергії існує проблема накопичення великого боргу, а також затримок з розрахунками. Зокрема, за останні чотири місяці ця затримка зросла з 9 до 15 місяців.

«Балансуючий ринок нарощує борг на мільярд щомісяця. А це, по суті, гроші, які ми витратили в січні, тепер нам треба провести ремонтну кампанію, закупити паливо», — пояснив Людмирський.

Проблеми балансуючого ринку призводять до того, що через 15 місяців «Центренерго» залишиться без обігових коштів, без палива та з невиконаною ремонтною кампанією, каже начальник департаменту енергоринку компанії.

Нагадаємо, за 2023 рік заборгованість НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% - до 18,4 млрд грн.

Водночас заборгованість учасників ринку перед «Укренерго» за цей період зросла на 40% - до 30,6 млрд грн.

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