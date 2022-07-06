Подвійний валютний курс: вбивця бізнесу, що рятує українську економіку — Finance.ua

Подвійний валютний курс: вбивця бізнесу, що рятує українську економіку
Ситуація на валютному ринку сьогодні лякає всіх українців, які втрачають на подвійному валютному курсі. Втрати на різниці офіційного і фактичного курсу відчувають усі: від пересічних українців, ФОП, які отримують доходи у валюті, так і бізнесу, що веде зовнішньоекономічну діяльність.
Офіційна вартість долара в 29,55 гривень на 6 гривень менша за фактичний і це зменшує доходи на 17 (!) відсотків. Така ситуація пригнічує усіх та поступово вбиває український бізнес, який усіма силами намагається не тільки вижити, а ще й поповнити державну казну своїми податками та відрахуваннями.
За сьогоднішніх воєнних реалій зберегти в Україні бізнес, утримавши увесь кадровий штат, це надзичайна задача. Прикро, що це ускладнюється ще додатковими втратами від різниці валютних курсів у 17 %.
Для інформаційного порятунку ми підготували Третій Всеукраїнський валютний форум, що відбудеться 28 липня.
В рамках форуму Ви поглянете на ситуацію на валютному ринку очима Регулятора, який представлятиме Олексій Лупін — директор Департаменту відкритих ринків Нацбанку, та розкаже про плани НБУ щодо облікової ставки та перспективи для підвищення інвестиційної привабливості нашої України.
Що класти до скарбнички: гривня — долар — євро? — одна з тем дискусійної панелі форуму на тему «Прогноз валютного курсу на найближчі часи. Як відобразяться на гривні перегони долара та євро?», що відбудеться за участю:
- Олексія Лупіна — НБУ;
- Антона Коваленка — директора департаменту ринків капіталу ПриватБанку;
- Емала Бахтарі — директора Департаменту продажів фінансових інструментів Райфайзен Банку Україна;
- Віталія Шапрана — голови комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків, кандидат економічних наук;
- Юрія Гріненка — начальника управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро;
- Олени Коробкової — Голови Ради НАБУ;
- Олексія Козирєва — фінансового аналітика, який завжди максимально точний у своїх розрахункових прогнозах валютного курсу.
Воєнні орієнтири, що впливають на валютний курс, ми бачимо у щоденному потоці військових новин, а як їх розпізнавати, аналізувати аби знати подальшу траєкторію руху валютної стрілки розкаже Віталій Шапран.
Подивитися на валютні обмеження як захисний механізм української економіки ми зможемо з Сергієм Фурсою — заступником директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital, який також надасть аналіз ризиків, що загрожують фінансової стійкості України.
Програмою валютного форуму також передбачені такі питання:
- Зовнішні валютні операції: практичні програми для розрахунків і переказів в іноземній валюті, продиктовані воєнними реаліями;
- Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності в період війни;
- Нюанси укладення договорів про розрахунки в іноземній валюті у війну;
- Особливості митного оформлення у війну;
- Імпортно — експорті операції: обмеження та варіанти виживання;
- Оподаткування: проблеми, недоліки та сірі плями у податкових пільгах;
- Розвиток ринку криптовалюти очима банкіра: альтернатива класичним розрахункам у валюті чи тимчасова химера. Плани банківських установ щодо операцій з криптою.
Докладніше про валютний форум 🧐
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