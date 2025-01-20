Подорожчанню картоплі до кінця сезону заважатиме імпорт — Finance.ua

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Подорожчанню картоплі до кінця сезону заважатиме імпорт

Аграрний ринок
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Подорожчанню картоплі до кінця сезону заважатиме імпорт
Подорожчанню картоплі до кінця сезону заважатиме імпорт
Площі під картоплею за минулий рік у країнах ЄС зросли приблизно на 7% і досягли рекордного показника за останні 5 років. Обсяги імпорту картоплі, які вже зараз є в Україні, обмежують зростання ціни на неї і будуть це робити приблизно до кінця сезону.
Про це у ринковому огляді журналу «Садівництво по-українськи» зазначив аналітик плодоовочевого ринку проєкту EastFruit Євген Кузін.

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«Україна — відкритий ринок, і щойно тут ціна на продукт зростає, сюди відразу заходить імпорт, — пояснив Євген Кузін. — Сьогодні імпорт, наприклад, картоплі заходить в Україну з осені, як це було у 2020−2021 роках, коли зайшли великі обсяги, тобто Україна знову імпортує у нехарактерний для неї період».
Водночас, за даними EastFruit, імпорт насіннєвої картоплі, яка використовується у Єгипті для виробництва продукції на експорт, досягнув рекордно низького результату, тому навесні пропозиція єгипетської картоплі в Україні може бути нижчою.
За матеріалами:
agronews
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