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Податок на OLX ухвалено. Скільки тепер стягуватимуть із онлайн-продажів та кого це омине

Особисті фінанси
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Податок на OLX ухвалено. Скільки тепер стягуватимуть із онлайн-продажів та кого це омине
Податок на OLX ухвалено. Скільки тепер стягуватимуть із онлайн-продажів та кого це омине
Продали на ОЛХ? Прийдеться заплатити в державну скарбницю мито. Верховна Рада ухвалила закон про податок на онлайн-продажі товарів і послуг в інтернеті, який у народі вже охрестили «податком на OLX».

Суть закону

Усі онлайн-платформи наприклад OLX, Rozetka, Prom, Kabanchik, Uber та інші — автоматично стягуватимуть податок із доходів продавців та надавачів послуг, а також звітуватимуть перед Державною податковою службою.
Тож податок становитиме 10% від доходу: 5% ПДФО і 5% військового збору. Тобто маркетплейси фактично стануть податковими агентами: самостійно утримують податки і передають звіти податківцям.

Важливий нюанс

Якщо ви продаєте особисті, вживані речі і не займаєтеся продажами регулярно, податок стягуватиметься лише якщо продасте за рік товарів на суму понад 2 тисячі євро, або проведете 30 операцій з продажу.
Підприємці, зареєстровані як ФОП, працюватимуть як раніше — вони сплачують податки за власними стандартними ставками, і на них 10% податку не поширюється Тож в результаті підвищення цін на вживані речі чи товари ФОПів, швидше за все, не очікується. Закон має на меті вивести з тіні тих, хто раніше не платив податки, і тепер вони будуть змушені враховувати ці 10% у цінах.
Однак це ще не все. Документ передбачає можливість блокувати сайти та додатки — як українські, так і іноземні, — які відмовляються співпрацювати з податковими органами або не надають звіти про діяльність.
Маркетплейси застерігають, що продавці можуть піти в соцмережі або продавати особисто, що підвищить ризик шахрайства. Водночас ці платформи відзначали, що нові правила захищають простих громадян від несправедливого навантаження, а не тих, хто ухилявся від оподаткування.
Крім цього, оператори надання послуг — Uklon, Bolt, Uber та Glovo — з самого початку підтримували ухвалення закону, хоч і висловлювали деякі зауваження. Підтримували закон і бізнес-асоціації. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час голосування повідомив: завдяки цьому податку до бюдету щороку надходитиме близько 20 мільярдів гривень.
Тож, як податки на ОЛХ запрацюють, обовʼязково це розберемо в окремому відео.
За матеріалами:
Finance.ua
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