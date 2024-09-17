Податок на нерухомість для пенсіонерів: чи є пільги — Finance.ua

Податок на нерухомість для пенсіонерів: чи є пільги Сьогодні 20:02 — Казна та Політика

Податок на нерухомість для пенсіонерів: чи є пільги

У 2024 році українці мають сплатити податок на нерухомість за 2023 рік. Цей податок нараховується на площу житла, що перевищує встановлені законом норми. Проте не всі власники нерухомості зобов’язані платити цей податок.

Про це пишуть Факти ICTV.

Хто звільняється від сплати податку на нерухомість у 2024 році

Багато українців задаються питанням, чи потрібно їм сплачувати податок на нерухомість у 2024 році. Відповідь на це питання залежить від низки факторів, зокрема від категорії власника та характеристик нерухомого майна.

Українське законодавство передбачає ряд пільг для окремих категорій громадян, які звільняють їх від сплати податку на нерухомість. До таких категорій належать:

українці, чиє житло розташоване на територіях, де тривають активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

ті, чиє житло було повністю зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок воєнних дій;

багатодітні сім’ї, одинокі матері, які виховують дітей з інвалідністю або сиріт, учасники бойових дій, заклади освіти та релігійні організації.

Податок на нерухомість для пенсіонерів

Якщо площа їхнього житла перевищує норму, то вони зобов’язані сплатити податок на «зайві квадрати». Але для отримання персональної пільги пенсіонер може звернутися до місцевої ради з відповідним проханням. Пенсіонери не мають автоматичної пільги на сплату податку на нерухомість. Про це зазначено на сайті Державної податкової служби України. Якщо площа їхнього житла перевищує норму, то вони зобов’язані сплатити податок на «зайві квадрати». Але для отримання персональної пільги пенсіонер може звернутися до місцевої ради з відповідним проханням.

Податкове законодавство України передбачає певні пільги для окремих категорій громадян, які постраждали внаслідок війни або належать до соціально незахищених верств населення. Однак загальне правило залишається незмінним: власники нерухомості, чия площа перевищує встановлені норми, повинні сплачувати податок на нерухомість, незалежно від віку.

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