Податок на квартири для українців змінили: коли і скільки доведеться заплатити за кожен «зайвий» квадрат — Finance.ua

Податок на квартири для українців змінили: коли і скільки доведеться заплатити за кожен «зайвий» квадрат

Вчора 20:05 — Особисті фінанси

Податок на квартири для українців змінили: коли і скільки доведеться заплатити за кожен «зайвий» квадрат

В Україні податок на квартири скасували фактично до 2023 року. Так, цього і наступного року (заплатити потрібно було до липня кожного року) податок не нараховуватимуть. Проте через два роки повідомлення про необхідність сплатити податок на квартири і будинки знову розішлють українським сім’ям.

Скасування податку 2022-го передбачено законом 2142-ІХ . Таке рішення ухвалили через повномасштабне воєнне вторгнення рф в Україну. При цьому сам податок не скасували, його фактично припинили на два роки.

За яку площу доведеться платити після 2023-го?

Розмір податку та норма площі житла описані у статті 266 Податкового кодексу України. Зайвою вважається площа будинку від 120 квадратів та квартири від 60 квадратних метрів. Платіжки надходять за минулий рік. Так, 2021-го потрібно буде заплатити за 2020-й. Кожному власнику зайвої нерухомості прийде квитанція (до 1 липня).

З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку. Його обсяг залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. 2020-го це 62,5 грн, а 2021-го — 70,8 грн.

Також місцева влада може збільшити норму. Наприклад, брати податки за квартири площею, що перевищує не 60, а 70 квадратних метрів.

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