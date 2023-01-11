«Податок на Google»: скільки грошей вдалося залучити в держбюджет та чи справдилися ризики — Finance.ua

«Податок на Google»: скільки грошей вдалося залучити в держбюджет та чи справдилися ризики Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

Минув рік, відколи в Україні запрацював закон, який зобов’язав великі технологічні компанії на кшталт Google, Amazon, Meta сплачувати 20% податку на додану вартість. Закон стосується великих компаній, що не є резидентами України, але надають електронні послуги через інтернет. Такі компанії мали зареєструватися як платники ПДВ, якщо сума наданих ними послуг для українців за рік перевищує мільйон гривень.

Старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай розібрався , наскільки ефективним є закон і чи справдилися ризики його запровадження.

Що приніс «податок на Google»

За рік закон приніс до бюджету України понад 4 млрд грн, що на 1 млрд більше, ніж прогнозували. Компанії сплачували податок у валюті за курсом НБУ, оскільки вони не є резидентами й зареєстровані в Україні платниками ПДВ за спрощеною процедурою.

Більшість ризиків, які прогнозували експерти, не справдилися

По-перше, жодна з компаній, що підпадали під дію закону, не покинула український ринок.

По-друге, немає даних, на основі яких можна оцінити, чи дробили компанії операції, щоб сплачувати менше податків або ухилятися від них. Однак великі технологічні компанії точно не вдавалися і не будуть вдаватися до такої грубої оптимізації податків заради неістотних вигод.

Єдиний прогнозований ризик, який частково справдився — підвищення вартості послуг для користувачів. Великий бізнес вміє моделювати еластичність попиту за ціною й виставляє ціну, яка максимізує його дохід. Тож якщо підвищення ціни для кінцевого користувача на 20% загрожує втратою попиту на послугу чи товар, для компанії може бути виправдано додати в кінцеву вартість лише частину цієї суми. Особливо якщо вона грає на висококонкурентному ринку.

«Наприклад, Netflix, окрім інших глобальних стримінгових платформ, конкурує з Megogo, Sweettv, безкоштовними торрентами та піратськими сайтами. І восени 2021-го, вже після запровадження податкових змін, Netflix знизив тарифи в Україні», — коментує Юрій Гайдай.

Утім, деякі компанії таки додали 20% податку до своїх тарифів для України. Серед них пакет програм Creative Cloud від Adobe, програми в App Store, Meta, Amazon.

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