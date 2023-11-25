Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні речі — Finance.ua
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Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні речі

Особисті фінанси
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Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні речі
Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні речі
Юристи розповіли, які цінні подарунки дозволяється дарувати та отримувати, щоб не довелося платити податок. Інакше — вартість таких речей включать до оподатковуваного доходу.
Про це пише портал Новини.Live.
За словами юристів, якщо платник Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) отримав подарунок у вартості, що становить менше 25 відсотків однієї мінімальної заробітної платні (у розрахунку за місяць), то ціну таких подарунків не включають в оподатковуваний дохід. Йдеться про мінімальну заробітну плату, встановлену на 1 січня звітного податкового року.
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У разі, якщо ціна подарунку більша за 25 відсотків однієї мінімальної зарплати, то сума перевищення має включатися у розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу ПДФО.
З огляду на це, юристи резюмували:
  • потрібно купувати та дарувати ті речі, що не перевищують 25% від мінімалки;
  • якщо подаровано речі у 2023 році, то вартість неоподатковуваних подарунків обчислюватимуть, виходячи з розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2023 року, а якщо у 2024-му, то з нового розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2024 року.
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За матеріалами:
Novyny.live
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