Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні речі Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Податки за подарунки — що важливо знати, отримуючи цінні речі

Юристи розповіли, які цінні подарунки дозволяється дарувати та отримувати, щоб не довелося платити податок. Інакше — вартість таких речей включать до оподатковуваного доходу.

Про це пише портал Новини.Live.

За словами юристів, якщо платник Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) отримав подарунок у вартості, що становить менше 25 відсотків однієї мінімальної заробітної платні (у розрахунку за місяць), то ціну таких подарунків не включають в оподатковуваний дохід. Йдеться про мінімальну заробітну плату, встановлену на 1 січня звітного податкового року.

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У разі, якщо ціна подарунку більша за 25 відсотків однієї мінімальної зарплати, то сума перевищення має включатися у розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу ПДФО.

З огляду на це, юристи резюмували:

потрібно купувати та дарувати ті речі, що не перевищують 25% від мінімалки;

якщо подаровано речі у 2023 році, то вартість неоподатковуваних подарунків обчислюватимуть, виходячи з розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2023 року, а якщо у 2024-му, то з нового розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2024 року.

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