Податки у Великій Британії для IT компаній — Finance.ua

Податки у Великій Британії для IT компаній

Вчора 12:30

Об’єднане Королівство — одна з найкращих юрисдикцій для IT бізнесу.

У Великій Британії відносно низьке податкове навантаження та досить гнучка система оподаткування. При правильній організації бізнес процесів можна уникнути сплати ПДВ і податку репатріацію прибутку.

Податки у Великій Британії

У Великій Британії відносно країн континентальної Європи, досить низьке податкове навантаження. Корпоративний податок — 19% (але 2023 року збільшиться до 25%). Стандартна ставка ПДВ — 20%. Щоправда, якщо компанія надає послуги або продає товар за межами Об’єднаного Королівства, ПДВ не стягується.

Податок на виведення капіталу* у Великій Британії (він же податок «у ​​джерела») — 20%. Податок на приріст капіталу — 19%.

Потрібно звернути увагу на незвичний податок на цифрові послуги (digital service tax), що становить 2%. Під це поняття потрапляє і онлайн-реклама та онлайн-сервіси, детально про правила можна дізнатися тут

Уряд Об’єднаного Королівства пропонує податкові пільги та відрахування для технологічних компаній, але ними треба вміти користуватися. Про податкові кредити та відрахування можна почитати на урядовому порталі

Довідка Finance.ua *Withholding Tax — податок на дивіденди , або податок на виведення капіталу: відсотки, дивіденди чи роялті.

Наприклад, якщо українські акціонери британської компанії вирішать частину прибутку розподілити у вигляді дивідендів та вивести в Україну, ці дивіденди не оподатковуватимуться. Продаж активів обкладатиметься податком на приріст капіталу.

Тут також існує особлива структура бізнесу — Limited Liability Partnership (LLP), яка дозволяє не сплачувати податки, якщо прибуток було отримано не на території Королівства.

Вести бізнес можна віддалено. Акціонерами та директором компанії можуть бути нерезиденти, а збори акціонерів можна проводити онлайн.

Також немає вимог до статутного капіталу. Ніхто не здивується, якщо засновники внесуть лише 100 фунтів.

Велика Британія уклала договори про уникнення подвійного оподаткування зі 149 країнами, що робить цю країну дуже зручною для міжнародної комерційної діяльності.

Податкова система — це головне достоїнство Королівства. Існують країни з «м’якшим» законодавством, але Велика Британія — це дуже респектабельна юрисдикція, яка користується довірою серед інвесторів та партнерів.

Інфраструктура для стартапу

У Великій Британії величезна кількість венчурних фондів, бізнес-парків, інкубаторів та акселераторів. Портал startupblink.com у рейтингу країн із найкращими умовами для стартапів поставив Великобританію на друге місце (на першому — США).

Великі венчурні інвестфонди:

Стартап акселератори Великої Британії:

Плюси Великої Британії:

Реєстрація компанії можлива за кілька днів

Країна з дуже високим ступенем довіри серед інвесторів

Багато висококласних спеціалістів «під рукою»

Директором компанії може бути не громадянин Королівства

Можливість керувати бізнесом віддалено

Договори про уникнення подвійного оподаткування з 149 країнами

Доступ до величезного ринку капіталу

Англійське право (common law)

Стабільна та розвинена банківська система

Виплата дивідендів не оподатковується

Найкраща інфраструктура для стартапів по цей бік Атлантики

Мінуси:

Найдорожча юрисдикція в Європі, з точки зору вартості інфраструктури, тут дуже дорого.

Високі зарплати працівників, якщо наймати їх у Великій Британії.

Необхідність мати фізичну адресу офісу.

Податок на прибуток (корпоративний податок) зараз становить 19%, але з 1 квітня 2023 року його буде збільшено до 25%.

Велика Британія — це хороша країна для релокації бізнесу, що вже відбувся, з готовим продуктом і клієнтами. Особливо якщо для залучення інвестицій потрібна респектабельна юрисдикція. А ось молодим стартапам, незважаючи на велику кількість фондів та акселераторів, більше підійдуть інші варіанти.

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