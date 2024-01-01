Податкові зміни, що очікують на ФОПів з 1 січня 2024 року — Finance.ua

Податкові зміни, що очікують на ФОПів з 1 січня 2024 року Сьогодні 14:42 — Особисті фінанси

Податкові зміни, що очікують на ФОПів з 1 січня 2024 року

Єдиний податок (ЄП) для фізичних осіб — підприємців (ФОП) II групи з 1 січня 2024 року становить 1420 грн.

Це 20% від мінімальної зарплати, яка в бюджеті-2024 зросла з 1 січня з 6700 грн до 7100 грн.

Через це розмір ЄП зріс на 80 грн із попередніх 1340 грн.

Оновлений розмір ЄП за січень потрібно сплатити вже до 19 січня. ЄП у 1420 грн буде незмінний протягом року, попри чергове зростання мінімальної зарплати з 1 квітня.

З січня зросте і сума мінімального єдиного соціального внеску (ЄСВ) — до 1562 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати).

Збільшений ЄСВ потрібно буде сплатити до 19 квітня за I квартал 2024 року. Вже в II кварталі потрібно буде сплачувати 1760 грн щомісячно через зростання мінімальної зарплати з 1 квітня до 8000 грн.

Тоді як до 19 січня 2024 року потрібно сплатити ЄСВ за IV квартал 2023 року за старою ставкою — 1474 грн на місяць.

Максимальная сума ЄСВ зросте до 23 430 грн в січні та 26 400 грн в квітні. Максимальний розмір ЄСВ сплачується з максимальної бази нарахування у розмірі 106 500 — 120 000 грн, тобто 15 розмірів мінімальної заробітної плати.

Податкову декларацію за 2023 рік ФОПам першої та другої групи потрібно здати до 29 лютого 2024-го (в ній зазначаються дані і зі сплати ЄП, і зі сплати ЄСВ). ФОПи третьої групи здають декларацію до 9 лютого 2024 року.

ФОПи першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних, тобто з 1 січня вони будуть сплачувати 302,3 грн на місяць ФОПи третьої групи сплачують 5% для неплатників ПДВ та 3% - для платників ПДВ.

ЄП за IV квартал 2023 року ФОПи третьої групи мають до 19 лютого 2024-го.

До мінімальної заробітної плати прив’язаний граничний розмір річного доходу ФОПів, тому з 1 січня 2024 року будуть діяти наступні ліміти:

— для платників першої групи (167 мінімальних зарплат) — 1,185 млн грн;

— другої групи (834 мінімальні зарплати) — 5,921 млн грн;

— третьої групи (1167 мінімальних зарплат) — 8,285 млн грн.

Якщо ФОП перевищить максимальну планку доходу, то з наступного кварталу за заявою він переходить на застосування іншої групи єдиного податку або на загальну систему оподаткування. При цьому до суми перевищення вищезазначеного доходу застосовується ставка 15%.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та фізичні особи — підприємці, які мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавець сплатив страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску, звільнені від сплати за себе ЄСВ.

Це стосується також осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб — підприємців і провадження ними одного виду діяльності одночасно як фізичною особою — підприємцем, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

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