Податкові надходження за І квартал перевищують минулорічні показники більш ніж на 27% — ДПС — Finance.ua
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Податкові надходження за І квартал перевищують минулорічні показники більш ніж на 27% — ДПС

Вчора 12:00Казна та Політика
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У цей складний воєнний час платники податків продовжують підтримувати нашу державу та сумлінно сплачувати податки. Завдяки їх громадянській позиції та патріотизму українській бюджет стабільно наповнюється.
Про це йдеться в повідомленні ДПС.
Протягом січня — квітня поточного року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 344,7 млрд грн за платежами, що контролюються ДПС. Це на 74,6 млрд грн, або 27,6 відс. більше, ніж у січні — квітні 2021 року.
До державного бюджету сплачено 234,4 млрд грн, що на 64,9 млрд грн, або на 38,3 відс. більше відповідного періоду минулого року.
Місцеві бюджети отримали 110,3 млрд грн. Це на 9,8 млрд грн, або на 9,7 відсотка більше січня — квітня 2021 року.
До загального фонду державного бюджету за вказаний період надійшло 232 млрд грн. Індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 119,2 відсотка, додатково надійшло 37,3 млрд гривень.
Податкові надходження за І квартал перевищують минулорічні показники більш ніж на 27% — ДПС
Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні — квітні 2022 року сплачено 118,5 млрд грн, що на 12 млрд грн, або на 11,3 відс. перевищує відповідний показник минулого року.
У квітні до загального фонду держбюджету платники перерахували 44,9 млрд грн. Індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 106 відс, понад заплановане бюджет отримав 2,5 млрд грн. Порівняно з квітнем минулого року збільшення по сальдо надходжень становить 23,1 відсотка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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