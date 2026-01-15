0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкова соціальна пільга на дітей: скільки можна зекономити у 2026 році

Особисті фінанси
51
Податкова соціальна пільга на дітей: скільки можна зекономити у 2026 році
Податкова соціальна пільга на дітей: скільки можна зекономити у 2026 році
Працівники, які виховують двох і більше дітей віком до 18 років, можуть зменшити податкове навантаження на заробітну плату. Для цього законодавством передбачена податкова соціальна пільга (ПСП), яка застосовується під час нарахування податку на доходи фізичних осіб.
Про це повідомляє Державна податкова служба.

Хто має право на пільгу

Право на податкову соціальну пільгу має працівник, який:
  • утримує двох і більше дітей віком до 18 років;
  • отримує заробітну плату від одного роботодавця.
Пільга застосовується лише за одним місцем роботи.

Коли застосовується податкова соціальна пільга

У 2026 році граничний розмір заробітної плати, що дає право на ПСП, становить 4 660 грн на одну дитину. Ця сума розрахована як прожитковий мінімум для працездатної особи (3 328 грн), помножений на коефіцієнт 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.
Граничний дохід збільшується пропорційно кількості дітей:
  • двоє дітей — до 9 320 грн;
  • троє дітей — до 13 980 грн.

Розмір податкової пільги у 2026 році

У 2026 році розмір податкової соціальної пільги становить 1 664 грн на кожну дитину, що дорівнює 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року.
Відповідно:
  • двоє дітей — 3 328 грн;
  • троє дітей — 4 992 грн.
Ця сума віднімається від нарахованої заробітної плати перед оподаткуванням, що дозволяє зменшити суму ПДФО.

Як скористатися податковою пільгою

Для застосування податкової соціальної пільги працівнику необхідно:
  • подати письмову заяву роботодавцю;
  • надати документи, що підтверджують наявність дітей (зокрема, копії свідоцтв про народження).
Податкова соціальна пільга застосовується з місяця подання заяви та документів.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems