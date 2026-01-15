Податкова соціальна пільга на дітей: скільки можна зекономити у 2026 році Сьогодні 09:46 — Особисті фінанси

Податкова соціальна пільга на дітей: скільки можна зекономити у 2026 році

Працівники, які виховують двох і більше дітей віком до 18 років, можуть зменшити податкове навантаження на заробітну плату. Для цього законодавством передбачена податкова соціальна пільга (ПСП), яка застосовується під час нарахування податку на доходи фізичних осіб.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Хто має право на пільгу

Право на податкову соціальну пільгу має працівник, який:

утримує двох і більше дітей віком до 18 років;

отримує заробітну плату від одного роботодавця.

Пільга застосовується лише за одним місцем роботи.

Коли застосовується податкова соціальна пільга

У 2026 році граничний розмір заробітної плати, що дає право на ПСП, становить 4 660 грн на одну дитину. Ця сума розрахована як прожитковий мінімум для працездатної особи (3 328 грн), помножений на коефіцієнт 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень.

Граничний дохід збільшується пропорційно кількості дітей:

двоє дітей — до 9 320 грн;

троє дітей — до 13 980 грн.

Розмір податкової пільги у 2026 році

У 2026 році розмір податкової соціальної пільги становить 1 664 грн на кожну дитину, що дорівнює 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року.

Відповідно:

двоє дітей — 3 328 грн;

троє дітей — 4 992 грн.

Ця сума віднімається від нарахованої заробітної плати перед оподаткуванням, що дозволяє зменшити суму ПДФО.

Як скористатися податковою пільгою

Для застосування податкової соціальної пільги працівнику необхідно:

подати письмову заяву роботодавцю;

надати документи, що підтверджують наявність дітей (зокрема, копії свідоцтв про народження).

Податкова соціальна пільга застосовується з місяця подання заяви та документів.

