Податкова реформа «все по 10»: в Офісі президента зустрілися із представниками G7 — Finance.ua

Податкова реформа «все по 10»: в Офісі президента зустрілися із представниками G7 Сьогодні 15:14

Податкова реформа «все по 10»: в Офісі президента зустрілися із представниками G7

Влада України не відмовляється від ідеї нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. Так, 27 квітня 2023 року потенційна можливість цієї реформи стала предметом обговорення між послами країн Великої Сімки (G7) та заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою. Про це йдеться в представництві групи послів G7 у соціальній мережі Twitter

Зазначається, що під час переговорів українській стороні нагадали про важливість не відмовлятися від співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

«Посли G7 зустрілися з Ростиславом Шурмою, заступником голови Офісу президента, щоб обговорити потенційну податкову реформу в Україні та її вплив на податкові надходження, конкурентоспроможність і корупцію. Посли G7 наголосили на важливості продовження співпраці з МВФ», — сказано в повідомленні.

Податкова реформа «10 на 10»: передісторія

У серпні 2022 року вперше стало відомо, що в Офісі Президента обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Ще реформа передбачає на одному з етапів скасувати ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про непотрібність цієї реформи. За його словами, у ідеологів реформи «все по 10» немає чіткої аргументації про доцільність своєї ідеї. Ще він пояснив: «Скасування ЄСВ на сьогоднішній день не є ні можливим, ні розумним кроком».

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.