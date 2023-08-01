Податкова перевиконала план, митниця — недотягнула: у Раді назвали суму бюджетних надходжень у липні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкова перевиконала план, митниця — недотягнула: у Раді назвали суму бюджетних надходжень у липні

Казна та Політика
54
Податкова перевиконала план, митниця — недотягнула: у Раді назвали суму бюджетних надходжень у липні
Податкова перевиконала план, митниця — недотягнула: у Раді назвали суму бюджетних надходжень у липні
За підсумками липня поточного року податкові надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету становили 51,8 млрд грн. План виконано на 100,8%, зокрема додатково надійшло 0,8 млрд грн. Відшкодування ПДВ становило 10 млрд грн.
Про це повідомив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.
Перевиконання показників розпису відбулося за такими податками:
  • на прибуток — на 1,8 млрд грн, або у 2,4 раза;
  • ПДФО — на 0,3 млрд грн, або додатково 2,4%;
  • акцизний податок — на 0,1 млрд грн, або 1,3% (за рахунок перевиконання розпису акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів).
Читайте також
Усього за січень-липень до загального фонду держбюджету надійшло 403,3 млрд грн. План виконано на 102,8%, додатково надійшло 10,8 млрд грн. На рахунки платників відшкодовано 82 млрд грн ПДВ, що майже знаходиться на рівні мирних 2020−2021 років.
Щодо митних надходжень, то вони у липні становили 38,5 млрд грн, або 89% від плану. З початку року це найбільша сума митних платежів до бюджету, додав парламентар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.