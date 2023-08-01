Податкова перевиконала план, митниця — недотягнула: у Раді назвали суму бюджетних надходжень у липні Сьогодні 21:25 — Казна та Політика

Податкова перевиконала план, митниця — недотягнула: у Раді назвали суму бюджетних надходжень у липні

За підсумками липня поточного року податкові надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету становили 51,8 млрд грн. План виконано на 100,8%, зокрема додатково надійшло 0,8 млрд грн. Відшкодування ПДВ становило 10 млрд грн.

Про це повідомив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Перевиконання показників розпису відбулося за такими податками:

на прибуток — на 1,8 млрд грн, або у 2,4 раза;

ПДФО — на 0,3 млрд грн, або додатково 2,4%;

акцизний податок — на 0,1 млрд грн, або 1,3% (за рахунок перевиконання розпису акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів).

Усього за січень-липень до загального фонду держбюджету надійшло 403,3 млрд грн. План виконано на 102,8%, додатково надійшло 10,8 млрд грн. На рахунки платників відшкодовано 82 млрд грн ПДВ, що майже знаходиться на рівні мирних 2020−2021 років.

Щодо митних надходжень, то вони у липні становили 38,5 млрд грн, або 89% від плану. З початку року це найбільша сума митних платежів до бюджету, додав парламентар.

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УБР За матеріалами:

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