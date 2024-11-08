Податкова оштрафувала продавців техніки на 114 млн грн — Finance.ua
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Податкова оштрафувала продавців техніки на 114 млн грн

Казна та Політика
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Податкова оштрафувала продавців техніки на 114 млн грн
Податкова оштрафувала продавців техніки на 114 млн грн
Державна податкова служба у жовтні провела 432 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, зокрема продукції Apple. За результатами перевірок на порушників буде накладено штрафи на загальну суму понад 114 мільйонів гривень.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Також під час перевірок було зафіксовано понад 190 випадків використання праці без офіційного оформлення трудових відносин. ДПС продовжує заходи стосовно п’яти найбільших мереж, що займаються продажем контрабандної електроніки.
Для здійснення перевірок і хронометражу роботи понад 200 магазинів було залучено понад 550 працівників ДПС, з яких понад 260 працювали у Києві.
Контрольні заходи триватимуть до повного припинення порушень законодавства. Виявлені матеріали щодо правопорушень передаються до Бюро економічної безпеки (БЕБ).
За матеріалами:
Діло
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