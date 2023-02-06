Податкова анонсувала перевірки великих торгових мереж — Finance.ua

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Податкова анонсувала перевірки великих торгових мереж

Казна та Політика
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Податкова анонсувала перевірки великих торгових мереж
Податкова анонсувала перевірки великих торгових мереж
Державна податкова служба (ДПС) у 2023 році посилить роботу у напрямку дотримання законодавства щодо порядку проведення розрахунків. Оскільки відомство систематично отримує скарги від громадян про невидачу чеків при купівлі побутової електроніки, мобільних пристроїв та інших гаджетів.
Про це повідомляється на сайті ДПС.
«Значна частина скарг стосується порушень порядку проведення розрахунків національними торговельними мережами, торговельні об’єкти яких знаходяться в різних регіонах України», — уточнює податкова.
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Зазначається, що торік податківці провели 213 фактичних перевірок платників податків, які мають значні ризики порушення податкового законодавства у сфері розрахунків.
В результаті серед великих мереж було виявлено порушень на 400 млн грн. Більшість стосувалася невидачі чеків під час продажу товарів та їхнього обліку за місцем продажу.

Довідка Finance.ua:

  • ДПС опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік. Загалом податківці запланували провести понад 4 тис. перевірок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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