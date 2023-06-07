🎁 Подарунок від партнера Finance.ua для читачів Сьогодні 14:44 — Фондовий ринок

🎁 Подарунок від партнера Finance.ua для читачів

🎁 Finance.ua любить своїх клієнтів та часто дарує подарунки від наших партнерів для тих, хто купує у нас страхування.

Наприклад: до Автоцивілки ви отримаєте бонус від нашого партнера Київстар ТБ, до туристичного страхування безкоштовні уроки англійської в Speak Up.

Нещодавно у нас з’явився новий книжковий партнер — Yakaboo. Ми віримо, що книги — найкращий спосіб дізнатися щось нове. Саме тому попросили наших друзів з Yakaboo подарувати вам знижку на книжки.

Ви отримаєте знижку за промокодом: FINANCEUA

Активуйте його в кошику на сайті Yakaboo.ua при замовленні без знижкових паперових книжок на суму від 600 грн — і отримайте миттєві -100 грн. Промокод діє до 20.06.2023 .

Як це діє:

Виберіть бажані книжки на Yakaboo.ua та додайте їх до кошика.

Знайдіть у кошику поле «Подарунковий сертифікат чи промокод», введіть свій промокод FINANCEUA. Якщо ви правильно виконали умови акції (сума замовлення від 600 грн, а на книжки не діють інші знижки), знижка миттєво застосується.

Виберіть зручну доставку та спосіб оплати та підтвердіть замовлення.

Вже зовсім скоро ми презентуємо власну програму лояльності від Finance.ua, де кожен клієнт, який купує страхування зможе безкоштовно отримувати бонуси від наших партнерів. Слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити запуск.

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