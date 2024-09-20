Початок продажів iPhone 16 в Україні: ціни — Finance.ua

Початок продажів iPhone 16 в Україні: ціни Сьогодні 19:00 — Фондовий ринок

Початок продажів iPhone 16 в Україні: ціни

Apple Inc. анонсував вихід нової моделі iPhone 16. Ця подія офіційно відбулася 9 вересня. Цей смартфон дуже популярний в Україні. З 27 вересня українські споживачі зможуть придбати нове покоління смартфонів від Apple — iPhone 16. Лінійка включає чотири моделі: базовий iPhone 16, збільшений iPhone 16 Plus, а також преміальні версії iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

Як пише weukraine.tv , згідно з даними на сайті Rozetka, айфони вже можна передзамовити.

Ціни на пристрої серії iPhone 16 в Україні

базова модель iPhone 16:

з обсягом пам’яті 128 ГБ — 47 499 грн,

з обсягом пам’яті 265 ГБ — 52 499 грн,

з обсягом пам’яті 512 ГБ — 62 499 грн.

модель iPhone 16 Plus:

з обсягом пам’яті 128 ГБ — 52 499 грн,

з обсягом пам’яті 265 ГБ — 57 499 грн,

з обсягом пам’яті 512 ГБ — 67 499 грн.

iPhone 16 Pro:

з обсягом пам’яті 128 ГБ — 59 999 грн,

обсягом пам’яті 265 ГБ — 64 999 грн,

з обсягом пам’яті 512 ГБ — 74 999 грн,

з обсягом пам’яті 1 ТБ — 84 999 грн.

iPhone 16 Pro Max:

обсягом пам’яті 265 ГБ — 70 999 грн,

з обсягом пам’яті 512 ГБ — 80 999 грн,

з обсягом пам’яті 1 ТБ — 90 999 грн.

Довідка Finance.ua:

Швидкість зарядки в нових iPhone зросла до 40 Вт, у порівнянні з 27 Вт у попередніх моделях. Серія iPhone 16 також може похизуватися найміцнішим на сьогодні склом Apple, що забезпечує підвищену міцність і стійкість до подряпин.



в нових iPhone зросла до 40 Вт, у порівнянні з 27 Вт у попередніх моделях. Серія iPhone 16 також може похизуватися найміцнішим на сьогодні склом Apple, що забезпечує підвищену міцність і стійкість до подряпин. Усі чотири моделі ‌iPhone 16‌ отримали абсолютно нову кнопку «Керування камерою». Зокрема, вона розроблена для того, щоб зробити зйомку фотографій та відео більш плавною. Ця сенсорна кнопка, розташована на бічній панелі пристрою, дозволяє користувачам робити знімки або регулювати рівень зуму простим рухом пальця. Користувачі також можуть використовувати цей інструмент для доступу до Visual Intelligence, функції на базі штучного інтелекту, доступної в iOS 18, яка може розповісти вам більше про будь-який об’єкт, на який ви наводите камеру. Більш детально чиатйте в нашій статті:

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