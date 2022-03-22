Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки — Finance.ua

Почалися перші виплати 6500 грн єПідтримки
22.03.2022, 11:05 — Особисті фінанси
Відучора розпочалися виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали майже 500 тисяч українців.
Першими отримають кошти єПідтримки ті, хто у перший день подав заявку в Дії.
Від запуску послуги ми вже отримали майже 4 млн заявок на єПідтримку. Програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.
Як отримати 6500 грн єПідтримки:
- Відкрийте спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі її немає.
- зайдіть у Дію та натисніть Послуги.
Нагадуємо, що кошти можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.
Зверніть увагу: сповіщення про зарахування коштів єПідтримки ви отримаєте від вашого банку.
Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.
Якщо отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за посиланням для отримання єПідтримки — не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство.
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