Побудовано дорогу для електромобілів, яка заряджає їх з такою ж ефективністю, як станції швидкого заряджання — Finance.ua

Побудовано дорогу для електромобілів, яка заряджає їх з такою ж ефективністю, як станції швидкого заряджання

Побудовано дорогу для електромобілів, яка заряджає їх з такою ж ефективністю, як станції швидкого заряджання

Дороги, які можуть у бездротовий спосіб заряджати електромобілі, вже у недалекому майбутньому. Міжнародна автомобілебудівна корпорація Stellantis створила таку.

Stellantis випробувала можливості технології динамічної бездротової передачі енергії (DWPT) для бездротової підзарядки електромобілів (EV). Це відбувається, коли вони рухаються спеціально обладнаними виділеними дорожніми смугами.

У технології DWPT використовуються бездротові котушки для заряджання електромобілів, вбудовані під поверхню, тому електромобілі можуть заряджатися під час руху, що відкриває необмежені можливості. Найкраща новина полягає в тому, що технологія може бути адаптована для всіх транспортних засобів, оснащених певним «приймачем».

Такий приймач передає енергію від дорожньої інфраструктури безпосередньо на електродвигун, збільшуючи запас ходу і зберігаючи заряд акумуляторної батареї автомобіля. Тест проводили на трасі «Арена дель Футуро» в К’ярі, Італія, використовуючи Fiat New 500, акумуляторний електромобіль (BEV), обладнаний для перевірки системи.

Виявилося, що машина успішно їхала на звичайних швидкостях шосе, не споживаючи енергії, що зберігається в акумуляторі «фіата». Результати показали, що ефективність потоку енергії від асфальту до автомобіля можна порівняти з типовою ефективністю станцій швидкого заряджання.

Це може покласти край зупинкам для підзарядження. Крім того, виміри напруженості магнітного поля показали відсутність впливу на водія та пасажирів.

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