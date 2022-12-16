По всій Київській області вимикатимуть світло під час повітряних тривог — Finance.ua
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По всій Київській області вимикатимуть світло під час повітряних тривог

Енергетика
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По всій Київській області вимикатимуть електроенергію під час повітряних тривог, щоб уникнути можливих серйозних аварій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина.
«Коли триває повітряна тривога, повністю ДТЕК вимикатиме всю область. І коли у вас немає навіть 4 години світла, а його вже мають включити і звучить повітряна тривога, також не буде світла до закінчення повітряної тривоги», — сказав він.
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Маркушин зазначив, що якщо не буде «прильотів» під час повітряної тривоги, то світло включатимуть мешканцям по черзі.
Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев’ятої масованої атаки по території України.
За матеріалами:
РБК-Україна
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