По всій Київській області вимикатимуть світло під час повітряних тривог — Finance.ua

По всій Київській області вимикатимуть світло під час повітряних тривог Сьогодні 19:34 — Енергетика

По всій Київській області вимикатимуть електроенергію під час повітряних тривог, щоб уникнути можливих серйозних аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина

«Коли триває повітряна тривога, повністю ДТЕК вимикатиме всю область. І коли у вас немає навіть 4 години світла, а його вже мають включити і звучить повітряна тривога, також не буде світла до закінчення повітряної тривоги», — сказав він.

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Маркушин зазначив, що якщо не буде «прильотів» під час повітряної тривоги, то світло включатимуть мешканцям по черзі.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев’ятої масованої атаки по території України.

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