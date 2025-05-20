По всій Іспанії зник мобільний зв’язок та інтернет — Finance.ua

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По всій Іспанії зник мобільний зв’язок та інтернет

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По всій Іспанії зник мобільний зв’язок та інтернет
По всій Іспанії зник мобільний зв’язок та інтернет
В Іспанії сьогодні по всій країні вийшли з ладу всі мережі мобільного зв’язку — у країні немає мобільного зв’язку та інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LBC.
Як пише видання, збій торкнувся багатьох операторів, включно з Movistar, Vodafone і Orange.
Значно постраждали такі міста, як Мадрид, Барселона, Валенсія і Севілья. Це вже другий великий збій інфраструктури в Європі менш ніж за місяць.
Абоненти не можуть здійснювати дзвінки, отримувати смс або користуватися мобільним зв’язком в результаті відключення. Згідно з даними DownDetector проблеми почались близько 5 ранку за місцевим часом.
Відключення також вплинуло на телефонні лінії екстрених служб, оскільки загальноєвропейський номер екстреної допомоги 112 став недоступним у деяких частинах Іспанії.
Ймовірна причина проблеми — збій у системі Telefónica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії. Повідомляється, що компанія провела оновлення мережі, яке пішло не за планом, що призвело до відключення електроенергії по всій країні для мільйонів мешканців Іспанії.

Блекаут у Європі

Нагадаємо, що 28 квітня кілька європейських країн, включаючи Іспанію, Францію та Португалію, зазнали масштабного блекауту. Мільйони людей залишилися без електрики, що призвело до серйозних збоїв у роботі транспорту, комунікацій, підприємств та критичної інфраструктури.
За даними ЗМІ, відновлення енергопостачання в Іспанії може зайняти від 6 до 10 годин, і в країні було оголошено надзвичайний стан у зв’язку з цією ситуацією.
За матеріалами:
РБК-Україна
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