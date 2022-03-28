По 100 тисяч рублів готівкою: Укргазбанк готовий віддати готівку в рублях тим військовим, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю — Finance.ua

По 100 тисяч рублів готівкою: Укргазбанк готовий віддати готівку в рублях тим військовим, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю

Вчора 11:11 — Фондовий ринок

Як повідомили в Укргазбанку, банк готовий віддати всю готівку в рублях тим військовим, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю.

«Всі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути військових до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Навіть більше тієї посмертної виплати, на яку спромоглася їхня держава», — йдеться в повідомленні.

До того ж разом з грошима вони отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять тільки-но піднімуть зброю в Україні. Для цього потрібно небагато: здатися в полон нашим героїчним Збройним силам та віддати всю техніку та зброю.

Як вказують в банку, «ми розуміємо, що „гості“ ці із далекого минулого, де не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому виплати гарантуємо лише готівкою. Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це не екологічно!»

Готові запропонувати кожному російському загарбнику, який пристане на нашу пропозицію та наважиться здатися в полон зі зброєю та технікою по 100 тисяч рублів готівкою.

Отже, звертаємось до російських військових: здавайтесь і здавайте зброю, бо це ваш шанс зробити бодай єдиний гідний вчинок у своєму нікчемному житті та заробити гроші для родини «на цукор»!

Маємо надію, що наші колеги по банківському сектору також підтримають таку ініціативу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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