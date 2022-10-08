Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити — Finance.ua

Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити Вчора 20:14 — Особисті фінанси

В Україні ті сім’ї, які встановили двозонні лічильники, можуть у нічний період платити за електроенергію вдвічі менше. Це дозволить значно скоротити витрати на комуналку.

Вартість електроенергії не зміниться (останнього разу тарифи переглядали минулого року). Менше платитимуть ті, хто за місяць витрачає до 250 кВт*годин. Кожна кВт*година коштуватиме лише 1,44 грн. А от у разі, якщо обсяг струму, що використовується, перевищить зазначену норму, кожна кВт*година подорожчає до 1,68 грн. Наприклад:

якщо використати за місяць 249 кВт*годин, доведеться заплатити 357,12 грн;

якщо використати 251 кВт*годину, заплатити доведеться вже 421,68 грн.

Ідеальна ситуація: якщо вам вдасться обмежити місячне споживання до 250 кВт*год. Але якщо це зробити неможливо, розгляньте варіант встановлення багатозонного лічильника. На його встановлення доведеться витратити кілька тисяч гривень, але якщо ви плануєте взимку використовувати електричне опалення (хоча б як додаткове), у вас встановлений електричний бойлер чи є електроплита, ймовірно, вам варто розглянути такий варіант.

Якими будуть тарифи із двозонним лічильником:

0,5 від чинного тарифу з 23-ї до 7 ранку;

повний тариф із 7 ранку до 23-ї.

Припустимо, що протягом шести місяців опалювального сезону ви витрачаєте по 500 кВт*годин на місяць, а решту шість місяців — по 300 кВт*годин. За рік вам доведеться витратити на електроенергію 8064 грн.

Якщо ви встановите двозонний лічильник, і вам вдасться половину всього струму витрачати в період із 23-ї до 7 ранку (електричне опалення та бойлер використовувати вночі, прати, прасувати в нічний період або вранці), щомісячні витрати знизяться до 6048 грн.

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