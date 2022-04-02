Платню за комуналку можуть скасувати в разі руйнування житла — Finance.ua

Платню за комуналку можуть скасувати в разі руйнування житла

Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Платню за комуналку можуть скасувати в разі руйнування житла

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонють внести зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Йдеться про документ № 7175 , мета якого — скасувати платню за комунальні послуги для осіб, будинки яких було зруйновано через дії окупантів.

Кому дозволять не платити за комуналку?

Як йдеться у пояснювальній записці, через війну велика кількість багатоквартирних та приватних житлових будинків, шкіл, дитячих садочків, лікарень серйозно пошкоджена. В окремих містах руйнування набули катастрофічних масштабів: оскільки в них практично не залишилось житлової забудови.

У таких умовах неприпустимо надсилати споживачам рахунки за житлово-комунальні послуги, оскільки вони, фактично, залишилися без даху над головою.

Саме тому проєктом закону пропонується передбачити, що усім споживачам, чиї житлові та/або нежитлові приміщення були повністю або частково зруйновані в результаті збройної агресії рф проти України, оплата за житлово-комунальні послуги, в тому числі і плата за абонентське обслуговування, оплата послуг з розподілу (доставки) природного газу, не нараховується та не сплачується, починаючи з 24 лютого 2022 року.

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