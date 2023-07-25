Платні камери в СІЗО: скільки грошей Україна заробила на послузі для ув’язнених — Finance.ua

Платні камери в СІЗО: скільки грошей Україна заробила на послузі для ув’язнених Сьогодні 09:16

Платні камери в СІЗО: скільки грошей Україна заробила на послузі для ув’язнених

Від початку запуску платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах до спеціального фонду Міністерства юстиції надійшло майже 21,5 мільйона гривень.

Про це заступник міністра юстиції Сергій Орлов розповів в інтерв'ю телеканалу «Київ», повідомив Мін'юст.

«Вартість послуги за добу стартує подекуди навіть від 290 гривень і доходить до близько 2000 гривень за добу», — розповів Орлов.

Він зазначив, що на сайті міністерства та ресурсі «Онлайн будинок юстиції» діють знижки на бронювання платних камер. Так, якщо придбати місце на тиждень або на місяць, то вартість дещо менша, ніж ціна на подобову послугу.

За словами заступника міністра, подарункові сертифікати на поліпшення побутових умов та харчування в СІЗО мають попит.

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Нагадаємо, перші платні камери з’явилися 8 травня 2020 року в СІЗО Києва. Вартість розміщення в такій камері в Києві залежить від терміну, за який платять: за добу — 2000 грн, за тиждень — 8000 грн, за місяць — 12 000 грн. Згодом вони з’явились і в інших містах, зокрема у Вінниці та Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

А в липні 2020 року Міністерство юстиції запустило нову послугу: подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО. Якщо людину, у якої буде такий сертифікат, візьмуть під варту, вона зможе потрапити в камеру з поліпшеними умовами утримання.

У Мін'юсті кажуть, що за допомогою платних камер хочуть прибрати корупцію, коли за кращу камеру платили неофіційно. Тепер гроші офіційно надходять до бюджетного спецфонду.

Перший мільйон гривень від продажу місць у платних камерах Міністерство юстиції спрямувало на покращення безоплатних камер.

bigkyiv За матеріалами:

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