В Мінюсті пояснили зміни у сфері нотаріату в умовах воєнного стану — Finance.ua
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В Мінюсті пояснили зміни у сфері нотаріату в умовах воєнного стану

Вчора 19:07Особисті фінанси
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19 березня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату» від 11.03.2022 № 1118/5.
Вказані зміни передбачають:
  • в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини;
  • за відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без використання цього реєстру та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту протягом 5 робочих днів з дня відновлення такого доступу;
  • спадкова справа реєструється у Спадковому реєстрі лише після перевірки відомостей реєстру на наявність раніше заведеної спадкової справи;
  • забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у Спадковому реєстрі;
  • в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей як нотаріальне посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування, так і нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюється без використання цих реєстрів з подальшим внесенням до них відповідних відомостей протягом робочих днів з дня відновлення такого доступу;
  • термін зберігання в депозиті державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса невитребуваних з депозиту грошових сум та цінних паперів, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зменшено до року, після спливу якого вони підлягають перерахуванню до Державного бюджету України.
За матеріалами: Finance.UA
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