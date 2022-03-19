В Мінюсті пояснили зміни у сфері нотаріату в умовах воєнного стану — Finance.ua

В Мінюсті пояснили зміни у сфері нотаріату в умовах воєнного стану

Вчора 19:07 — Особисті фінанси

19 березня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату» від 11.03.2022 № 1118/5.

Вказані зміни передбачають:

в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини;

за відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без використання цього реєстру та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту протягом 5 робочих днів з дня відновлення такого доступу;

спадкова справа реєструється у Спадковому реєстрі лише після перевірки відомостей реєстру на наявність раніше заведеної спадкової справи;

забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у Спадковому реєстрі;

в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей як нотаріальне посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування, так і нотаріальне посвідчення довіреностей, припинення їх дії здійснюється без використання цих реєстрів з подальшим внесенням до них відповідних відомостей протягом робочих днів з дня відновлення такого доступу;

термін зберігання в депозиті державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса невитребуваних з депозиту грошових сум та цінних паперів, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зменшено до року, після спливу якого вони підлягають перерахуванню до Державного бюджету України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною