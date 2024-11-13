Платні дороги в Чехії, Німеччині та Польщі: скільки коштують — Finance.ua

Платні дороги в Чехії, Німеччині та Польщі: скільки коштують Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Платні дороги в Чехії, Німеччині та Польщі: скільки коштують

Європа відома своєю розвиненою мережею доріг. В багатьох країнах використання деяких з них є платним. Вартість за користування дорогами варіюється залежно від країни, типу транспортного засобу та протяжності ділянки.

Чехія

У Чехії система платних доріг базується на використанні віньєток для легкових автомобілів (до 3,5 тонн. — Ред.). Віньєтки необхідні для користування швидкісними дорогами та автомагістралями, такими як:

D1 (Прага — Брно);

D2 (Брно — кордон зі Словаччиною);

D5 (Прага — кордон із Німеччиною);

D8 (Прага — Дрезден, Німеччина).

Вартість віньєтки для автомобіля вагою до 3,5 тонн буде залежати від терміну її дії:

D — 10-денна віньєтка (діє 10 послідовних календарних днів) CZK 310 або ~ 12,5 євро M — 30-денна віньєтка (діє 30 послідовних календарних днів) CZK 440 або ~ 18 євро R — річна віньєтка (діє від 1 грудня попереднього календарного року до 31 січня наступного календарного року) CZK 1500 або ~ 60,5 євро

Німеччина

Німеччина є однією з небагатьох європейських країн, де для легкових автомобілів користування автомагістралями залишається безкоштовним.

Проте існує кілька важливих аспектів щодо платних доріг, зокрема плата за проїзд для вантажівок, екологічні зони та деякі тунелі, для яких стягується додаткова плата.

Плата за вантажівки. У Німеччині діє система Toll Collect для вантажних автомобілів вагою понад 7,5 тонн, що використовують автомагістралі та деякі федеральні дороги. Ця система вимагає від водіїв сплати за кожен кілометр пройденої дороги.

Тарифи (орієнтовні):

вартість за кілометр варіюється від 0,09 до 0,27 євро залежно від рівня викидів та ваги вантажівки. Наприклад, вантажівка з класом Euro 6 платить менше, ніж транспортний засіб класу Euro 0.

Екологічні зони (Umweltzonen). У великих містах Німеччини запроваджені екологічні зони (Umweltzonen), які обмежують в’їзд автомобілів з високими рівнями викидів. Це зроблено для зниження забруднення повітря у містах.

Як працюють екологічні зони:

для в’їзду до цих зон потрібна спеціальна екологічна наклейка (Umweltplakette), яка підтверджує, що автомобіль відповідає певним стандартам екологічності;

є три основні типи наклейок: червона, жовта та зелена, залежно від класу викидів транспортного засобу. Практично лише автомобілі з зеленою наклейкою (клас Euro 4 і вище) можуть в’їжджати в екологічні зони.

Штраф за в’їзд у зону без належної наклейки може становити до 80 євро. Наклейку можна придбати в автосервісах, пунктах технічного огляду або онлайн. Ціна — близько 5−10 євро.

Платні тунелі в Німеччині. Хоча користування автобанами для легкових автомобілів є безкоштовним, кілька важливих тунелів у Німеччині вимагають плати за проїзд. Це зазвичай великі інфраструктурні об’єкти, що забезпечують міжнародне, або стратегічне сполучення.

Назва тунелю Вартість проїзду Тау-ернтунель — один з найбільш відомих тунелів, що з’єднує Німеччину та Австрію через Альпи. Тунель довжиною понад 6,5 км розташований на автомагістралі А10, яка є частиною Тау-ернського автобану. ~ 12−14 євро Лердаль — найдовший автомобільний тунель у світі, що має довжину близько 24,5 км. Хоча він розташований у Норвегії, це популярний маршрут для водіїв, що подорожують із Німеччини до Скандинавії через Швейцарію або Францію. ~ 20−25 євро Регенсбург розташований у Німеччині на автомагістралі A93 і є частиною мережі тунелів, що з’єднують Північну і Південну Німеччину через Баварію. ~5 євро Пфандер з’єднує Німеччину з Австрією і є частиною автомагістралі A14. Він проходить через Альпи та забезпечує важливе сполучення між Німеччиною та Західною Європою. ~8−10 євро

Польща

У Польщі більшість автомагістралей та деякі швидкісні дороги є платними як для легкових автомобілів, так і для вантажних транспортних засобів. Система оплати на польських дорогах досить розгалужена і включає як автоматичні системи збору плати, так і традиційні пункти оплати.

Автомагістраль А1 (Гданськ — Торунь). Платна ділянка цієї дороги довжиною 152 км проходить між вузлами Русоцін та Нова Вєсь. Вартість проїзду становить 0,20 злотих за кілометр, що відповідає загальній ціні близько 29,90 злотих (приблизно 7 євро) за всю ділянку. Оплата здійснюється на воротах або через застосунок, хоча в період відпусток ціни можуть підвищуватись. Від вересня 2023 року проїзд для мотоциклів та легкових авто вагою до 3,5 тонн став безкоштовним.

Автомагістраль А2 (Свєцко — Конін). Ця автомагістраль має платну ділянку довжиною 255 км з кількома безкоштовними відрізками. Вартість проїзду варіюється від 0,20 до 0,62 злотих за кілометр, а на відрізку між Новим Томишлем і Коніном мотоциклісти платять половину вартості. Для легкових авто деякі ділянки стали безкоштовними від липня 2023 року, а для вантажівок діє оплата через систему e-Toll.

Автомагістраль А4 (Краків — Катовіце). Ця дорога включає платну ділянку в 61 км з кількома розв’язками. Оплату можна здійснити через e-Toll або на воротах, але це передбачає окремі платежі під час в’їзду та виїзду. Від липня 2023 року ділянка між Вроцлавом і Глівіце стала безкоштовною для легкових авто та мотоциклів, а платною тільки для вантажівок.

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