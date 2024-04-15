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Платіжний сервіс Fondy може придбати грузинський банк — Forbes

Український платіжний сервіс Fondy найближчим часом можуть продати найбільшому грузинському банку TBC Bank Group. Наразі обговорюється сума близько $5 млн, проте потрібно ще отримати дозволи АМКУ та НБУ. Про це повідомляє видання Forbes.

Хоча обидві сторони ще не надавали офіційних коментарів, журналісти Forbes дізнались про можливість угоди завдяки двом запитам TBC Bank Group до АМКУ стосовно дозволу на придбання Fondy. Крім того, цю інформацію їм підтвердили кілька джерел видання на фінансовому ринку.

Fondy є одним із найбільших операторів на ринку платежів e-commerce. Він обслуговує близько 20 000 торговців, що працюють в інтернеті. В Україні сервісом оперує «Фінансова компанія «Елаєнс», а на міжнародному рівні — ірландська Fondy Payments Ltd, що дає бізнесу можливість обслуговувати клієнтів у 39 країнах. Власницею торгової марки Fondy та кінцевою бенефіціарною власницею «Елаєнс» є Валерія Вагоровська.

Щодо покупця, то TBC Bank є найбільшим на ринку Грузії, а його сукупні активи дорівнюють $11,7 млрд, що більше ніж, наприклад, у «Ощадбанку» (другого в Україні), але майже вдвічі менше за український «ПриватБанк». Forbes вказує, що в 2023 році на TBC Bank припадало 39,6% від усіх позик на ринку Грузії. До групи також входять інші компанії (платіжний сервіс, страхова тощо), а загалом їхніми послугами в Грузії щомісяця користуються 1,6 млн активних клієнтів.

Ймовірне придбання Fondy — вже не перша спроба банку вийти на український ринок. До цього TBC Bank цікавився Піреус Банком, а також розглядав можливість придбати платіжний сервіс Portmone, який зрештою дістався казахстанській Kaspi.

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