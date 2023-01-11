Платформа United24 зібрала вже понад $268 мільйонів — Finance.ua
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Платформа United24 зібрала вже понад $268 мільйонів

Казна та Політика
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Платформа United24 зібрала вже понад $268 мільйонів
Платформа United24 зібрала вже понад $268 мільйонів
За 8 місяців роботи фандрейзингової платформи United24 для допомоги Україні задонатили понад 268 млн доларів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі.
«За цей час (8 місяців. — Ред.) через United24 задонатили 268+ млн доларів для допомоги Україні. І це не просто цифра — це тисячі врятованих життів, завдяки закупівлям для медиків та військових», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що тільки в грудні 2022 року у межах збору коштів на генератори понад 60 локацій у світі вимкнули світло на знак солідарності з українцями, а міжнародна компанія Uber запустила збір на машини швидкої допомоги.
Нагадаємо, у травні Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо ініціативи створення національного бренду United24 для об’єднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.
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Очікується, що фандрейзингова платформа United24 стане «єдиним вікном» для пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян з метою підтримки України, зокрема за такими напрямками: допомога Збройним силам, гуманітарна, медична допомога і допомога дітям, відновлення інфраструктури, цифрова та інформаційна протидія збройній агресії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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