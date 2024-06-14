Пластикова кредитна картка скоро може зникнути — думка експерта Сьогодні 21:25 — Фінтех і Картки

Пластикова кредитна картка скоро може зникнути — думка експерта

Глобальний керівник відділу споживчих платежів Visa Марк Нельсон вважає, що у майбутньому пластикова кредитна картка у вашому гаманці зникне, а стандартний 16-значний номер рахунку втратить свою цінність.

Для агентства Associated Press він розповів, про те, як найбільший у світі оператор змінить процес обробки платежів у США та інших країнах світу впродовж наступного року, передає Inc

За його словами, найбільшою зміною в США стане надання американцям доступу до кількох рахунків в одному банку завдяки одній банківській картці, без різниці, якою вона буде (чекова, ощадна, дебетова або кредитна).

«За останні п’ять років у сфері платежів відбулося більше змін, ніж за останні 50. Тому замість того, щоб намагатися вибрати переможця, мовляв, ось спосіб, яким люди будуть платити на кожному ринку, ми намагаємося підтримувати всі ці різні способи оплати. Просто даємо можливість вибору», — пояснив Нельсон.

Також він розповів, що означає функція «гнучкий обліковий запис». За його словами, пережитком часів є те, коли картка могла бути лише однією, адже тепер споживач може мати їх декілька.

«Ви можете прийти до свого банку і сказати: „Гей, якщо ця транзакція менша за 100 доларів, я просто використаю її як дебетову картку“. І я одразу ж заплачу за неї. Але якщо це понад 100 доларів, то покладіть їх на мою кредитну картку. Або ви можете зайти і сказати: „Гей, я хочу заплатити за бали наступною транзакцією, або заплатити на виплат, або заплатити криптовалютою“. Це змушує картку робити кілька речей замість однієї», — зауважив експерт.

На його думку, споживачі вже пройшли той момент, коли їм потрібно було вручну вводити номер кредитної картки в кожному торговельному закладі, проте візуально людина ще матиме пластикову картку з 16-значним номером.

«Але коли справа доходить до електронної комерції, ви зможете прив’язати кілька облікових записів до унікального облікового запису, тож у вас все ще буде ваша картка Chase Sapphire з унікальним номером на ній. Більше не потрібно зберігати картки у продавців. Замість цього буде створено унікальний номер транзакції», — повідомив Нельсон.

За його словами, гнучкими обліковими записами вже користуються в Японії. Для США це лише питання часу, адже банки візьмуть ці функції та з’ясують, як їх інтегрувати.

«Сьогодні, якщо ви хочете додати картку до магазину, вам доведеться вводити її вручну. Але якщо ви користуєтеся телефоном, ви можете просто доторкнутися карткою до телефону. І це автоматично додасть дані вашої картки до магазину. Або, скажімо, ви хочете додати картку в Apple Pay, Google Pay або Wallet. Раніше вам доводилося фотографувати її або, можливо, вводити. Тепер ви просто доторкнетеся карткою до телефону, і він автоматично додасть її до вашого гаманця», — запевнив експерт.

УНІАН За матеріалами:

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