План відновлення України передбачає побудову нових систем управління для євроінтеграції — Finance.ua
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План відновлення України передбачає побудову нових систем управління для євроінтеграції

Казна та Політика
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План відновлення України передбачає побудову нових систем управління для євроінтеграції
План відновлення України передбачає побудову нових систем управління для євроінтеграції
План відновлення України від наслідків війни, який буде представлено 4 липня на конференції в Лугано (Швейцарія), передбачає розбудову нових систем управління для подальшої євроінтеграції країни.
Про це повідомив секретар Національної Ради з відновлення країни Данило Гетьманцев.
«У документі враховано не лише необхідні заходи із відновлення країни, а й фактично побудова нових систем управління та прийняття рішень з урахуванням статусу України як кандидата у члени Євросоюзу», — написав він у телеграм-каналі за підсумками третіх зборів Консультативної ради Нацради.
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Гетьманцев зазначив, що на цих зборах було обговорено фінальну версію проєкту Плану відновлення, і після врахування деяких зауважень до конференції в Лугано будуть проведені консультації щодо механізмів забезпечення прозорості фінансування плану та контролю за використанням коштів з боку партнерів.
«Далі фіналізуємо План та готуємось його презентувати у Лугано, де вже 4 липня відбудеться велика презентація Плану відновлення України від наслідків війни», — написав секретар Нацради.
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Раніше повідомлялось, що у Плані відновлення може бути запропоновано модель суттєвого скорочення кількості міністерств та чисельності бюджетників в Україні. За словами одного зі співрозмовників агентства, обговорювалася можливість залишити лише 12 міністерств із 20.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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