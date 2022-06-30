План відновлення України передбачає побудову нових систем управління для євроінтеграції — Finance.ua

План відновлення України передбачає побудову нових систем управління для євроінтеграції Вчора 15:47 — Казна та Політика

План відновлення України передбачає побудову нових систем управління для євроінтеграції

План відновлення України від наслідків війни, який буде представлено 4 липня на конференції в Лугано (Швейцарія), передбачає розбудову нових систем управління для подальшої євроінтеграції країни.

Про це повідомив секретар Національної Ради з відновлення країни Данило Гетьманцев.

«У документі враховано не лише необхідні заходи із відновлення країни, а й фактично побудова нових систем управління та прийняття рішень з урахуванням статусу України як кандидата у члени Євросоюзу», — написав він у телеграм-каналі за підсумками третіх зборів Консультативної ради Нацради.

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Гетьманцев зазначив, що на цих зборах було обговорено фінальну версію проєкту Плану відновлення, і після врахування деяких зауважень до конференції в Лугано будуть проведені консультації щодо механізмів забезпечення прозорості фінансування плану та контролю за використанням коштів з боку партнерів.

«Далі фіналізуємо План та готуємось його презентувати у Лугано, де вже 4 липня відбудеться велика презентація Плану відновлення України від наслідків війни», — написав секретар Нацради.

Раніше повідомлялось, що у Плані відновлення може бути запропоновано модель суттєвого скорочення кількості міністерств та чисельності бюджетників в Україні. За словами одного зі співрозмовників агентства, обговорювалася можливість залишити лише 12 міністерств із 20.

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