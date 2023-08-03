Піймали посадовця Київської МВА, який за гроші допомагав чоловікам втекти за кордон — Finance.ua
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Піймали посадовця Київської МВА, який за гроші допомагав чоловікам втекти за кордон

Кримінал
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Правоохоронці затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації. Його викрито в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, посадовець вступив у змову з поки не встановленими працівниками центрів комплектування та соціальної підтримки на території міста Києва. Вони мали повноваження виготовляти документи про зняття громадян з військового обліку.
У подальшому посадовець зустрівся зі своїм знайомим, який повідомив йому про необхідність виїзду за кордон разом із своїми партнерами. Вони хотіли виїхати за межі України для обговорення питання отримання волонтерської допомоги від контрагентів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Йшлося про необхідність отримати документи про виключення з військового обліку та непридатність до військової служби.
«Ціна „послуги“ становила 10 тис. доларів США для одного клієнта. За ці гроші учасники схеми пообіцяли оформити фіктивні документи для трьох осіб», — інформує Офіс генпрокурора.
Як зазначається, правоохоронцями задокументовано декілька випадків видачі фіктивних документів. Організатора схеми затримано під час одного з таких інцидентів.
В ході обшуків за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації вилучено понад 48 тис. доларів США та 5 тис. євро.
Наразі затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також перевіряється причетність до вчинення злочину посадовців одного із київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інших осіб.
За матеріалами:
УНІАН
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