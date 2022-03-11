Півмільйона "військових" пенсій підвищили: кому і на скільки — Finance.ua
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Півмільйона "військових" пенсій підвищили: кому і на скільки

11.03.2022, 12:02Особисті фінанси
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Півмільйона "військових" пенсій підвищили: кому і на скільки
Майже півмільйона «військових» пенсій підвищено в середньому на 787 гривень
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, повідомила, що з 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 796 військових пенсіонерів.
Це люди, яким пенсія призначена за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Міністр повідомила, що, зокрема:
• для 368 333 військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, розмір підвищення в середньому склав 837 грн.;
• для 39 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, розмір підвищення в середньому склав 995 грн.;
• для 79 228 одержувачів пенсій в разі втрати годувальника розмір підвищення склав 451 гривень.
За матеріалами: Finance.UA
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