Півмільйона "військових" пенсій підвищили: кому і на скільки — Finance.ua

Півмільйона "військових" пенсій підвищили: кому і на скільки

Майже півмільйона «військових» пенсій підвищено в середньому на 787 гривень

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, повідомила, що з 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 796 військових пенсіонерів.

Це люди, яким пенсія призначена за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Міністр повідомила, що, зокрема:

• для 368 333 військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, розмір підвищення в середньому склав 837 грн.;

• для 39 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, розмір підвищення в середньому склав 995 грн.;

• для 79 228 одержувачів пенсій в разі втрати годувальника розмір підвищення склав 451 гривень.

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