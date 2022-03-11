ПФУ профінансував пенсії за березень - Мінсоцполітики — Finance.ua

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що Пенсійний фонд України спрямував кошти на виплату:
• пенсій, які люди отримують через банки — всю суму, необхідну для виплати пенсій до 20 березня включно;
• пенсій, які люди отримують через Укрпошту — всю суму, необхідну для виплати пенсій до 25 березня включно.
На виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд. грн. З них через:
• уповноважені банки —27,7 млрд. грн,
• АТ «Укрпошта» — 10,6 млрд. грн.
Для людей, які отримували пенсію через Укрпошту за місцем проживання, і були вимушені переміститись, забезпечена можливість отримати пенсію там, де зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в АТ «Укрпошта» або АТ «Ощадбанк».
Для цього необхідно звернутись та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом:
• до Пенсійного фонду України (особисто, телефоном або через електронний кабінет),
• або на «гарячу лінію» Укрпошти.
Люди, які отримують пенсію на рахунки у банках, продовжать її отримувати на ті ж самі рахунки. Їм нікуди звертатись не потрібно.