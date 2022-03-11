ПФУ профінансував пенсії за березень - Мінсоцполітики — Finance.ua

ПФУ профінансував пенсії за березень - Мінсоцполітики

ПФУ профінансував пенсії за березень - Мінсоцполітики

Пенсійний фонд України профінансував пенсії, які виплачуються через банки, з датою виплати до 20 березня, і які виплачуються через «Укрпошту» — до 25 березня.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, на виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд гривень.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що Пенсійний фонд України спрямував кошти на виплату:

• пенсій, які люди отримують через банки — всю суму, необхідну для виплати пенсій до 20 березня включно;

• пенсій, які люди отримують через Укрпошту — всю суму, необхідну для виплати пенсій до 25 березня включно.

На виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд. грн. З них через:

• уповноважені банки —27,7 млрд. грн,

• АТ «Укрпошта» — 10,6 млрд. грн.

Для людей, які отримували пенсію через Укрпошту за місцем проживання, і були вимушені переміститись, забезпечена можливість отримати пенсію там, де зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в АТ «Укрпошта» або АТ «Ощадбанк».

Для цього необхідно звернутись та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом:

• до Пенсійного фонду України (особисто, телефоном або через електронний кабінет),

• або на «гарячу лінію» Укрпошти.

Люди, які отримують пенсію на рахунки у банках, продовжать її отримувати на ті ж самі рахунки. Їм нікуди звертатись не потрібно.

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