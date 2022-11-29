Південнокорейська верф DSME розірвала черговий контракт з російським замовником — Finance.ua
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Південнокорейська верф DSME розірвала черговий контракт з російським замовником

Фондовий ринок
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Південнокорейська верф Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) розірвала контракт на будівництво ЗПГ-газовоза для замовника з росії.
Про це пише ЦТС з посиланням на Gospodarka Morska.
Причиною розірвання контракту стали затримки платежів і перебої в поставках обладнання та матеріалів через експортні санкції, введені проти росії.
Вартість контракту, укладеного в жовтні 2020 року, становить 253 млн доларів.
Це вже третій контракт на будівництво танкера ЗПГ, який було розірвано через неспроможність російського клієнта виконати свої платіжні зобов’язання. Два попередні контракти були розірвані у травні та червні відповідно.
Припускають, що анонімним замовником є ​​російська газова компанія «Новатек», яка у 2020 році замовила три танкери для СПГ на експорт на Ямал.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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